  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Chersonisos Municipal Unit, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Dies ist eine luxuriöse Maisonette von 146 Quadratmetern auf einem Grundstück von 813 Quadra…
$811,115
Ferienhaus 3 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Verkauf: "Key-Ready" Einfamilienhaus in alten Hersonissos, Kreta Eine einzigartige Gelegenhe…
$408,484
Ferienhaus 1 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 150 qm auf Kreta. Ein Blick auf das Meer, der Berg öffne…
$111,192
Immobilienangaben in Chersonisos Municipal Unit, Griechenland

