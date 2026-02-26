  1. Realting.com
Neubau Häuser in Zentralmakedonien, Griechenland

Regionalbezirk Chalkidiki
2
Kassandra Municipality
2
Pallini Municipal Unit
2
Regionalbezirk Thessaloniki
1
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Alle anzeigen Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Hütte SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Griechenland
von
$482,623
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 118–124 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Villen in der modernen Wohnanlage « SEA GRACE » im ruhigen Teil des Ferienortes Plichrono, der Halbinsel Chalkidiki, verfügen über die erforderliche Infrastruktur für einen komfortablen Aufenthalt - Geschäfte, Supermärkte, Cafés, Bars, Restaurants, Tavernen, direkt 400 Meter vom Meer ent…
Bauherr
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Eine Anfrage stellen
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Alle anzeigen Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
von
$1,76M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Eine großartige Gelegenheit, Eigentümer einer modernen Villa in Griechenland in den prestigeträchtigen Vororten von Thessaloniki in Panorama zu werden! Einsatz fortschrittlicher Technologien und Einhaltung moderner Baunormen, hohe Qualität des Objekts. Lage der Villa Grace Die Villa…
Bauherr
Marina Villas
Eine Anfrage stellen
Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
Alle anzeigen Villa Avra
Villa Avra
Chaniotis, Griechenland
von
$1,54M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Die Villa Aura in Chanioti ist eine großartige Gelegenheit, mit Ihrer Familie in der Nähe der besten Strände der Ägäis in Griechenland zu leben. Sie wurden für ihre Sauberkeit mit blauen Flaggen ausgezeichnet. Die Residenz selbst ist auf einem Hügel erbaut und verfügt über einen großen priva…
Bauherr
Marina Villas
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Auf der Karte
