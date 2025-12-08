  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thessaloniki
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

Municipality of Pylaia Chortiatis
1
Panorama Municipal Unit
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Alle anzeigen Villa Villa Grace
Villa Villa Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
von
$1,76M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Eine großartige Gelegenheit, Eigentümer einer modernen Villa in Griechenland in den prestigeträchtigen Vororten von Thessaloniki in Panorama zu werden! Einsatz fortschrittlicher Technologien und Einhaltung moderner Baunormen, hohe Qualität des Objekts. Lage der Villa Grace Die Villa…
Bauherr
Marina Villas
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen