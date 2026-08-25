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Hotels in Region Mittelgriechenland, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Hotel 891 m² in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 891 m²
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 891 m²
Dieses schöne Hotel wird zum Verkauf angeboten. Es liegt nordwestlich von Athen in der Nähe …
$826 496
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Hotel 1 260 m² in Delphi Municipality, Griechenland
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Griechenland
Fläche 1 260 m²
Zu verkaufen Hotel von 1260 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besit…
$1,89M
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Hotel 510 m² in Lilaia, Griechenland
Hotel 510 m²
Lilaia, Griechenland
Fläche 510 m²
Wir bieten ein Hotel von 510 qm auf dem Land von 10.000 qm zu verkaufen. Das Hotel besteht a…
$1,03M
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Hotel 8 000 m² in Agios Konstantinos, Griechenland
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Griechenland
Fläche 8 000 m²
Zum Verkauf Hotel von 8000 qm im Zentrum Griechenlands. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: e…
$7,67M
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Hotel 4 000 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zum Verkauf 3 * Hotel - 32 Zimmer, 50 km von der malerischen Stadt Metora. Erbaut unter Berg…
$2,24M
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Hotel 750 m² in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Hotel 750 m²
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 750 m²
Wir bieten Ihnen ein ausgezeichnetes Mini-Hotel am Golf von Kamena Vourla, 10m vom Strand, i…
$2,18M
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