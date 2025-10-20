Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Arkalochori Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Arkalochori Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Provinz Minoa Pediados, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Minoa Pediados, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Charming 3-Bedroom Villa with Mountain Views in Heraklion Mainland, Crete For Sale : A…
$642,815
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Arkalochori Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen