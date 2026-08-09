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Ferienhäuser in Regionalbezirk Arkadien, Griechenland

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Municipality of Gortynia
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Steinhaus von 215 qm in Muria Dorf, Gortynia. Es ist ein 2-stöckiges Haus in sehr gutem Zust…
$233,073
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Ferienhaus in Municipality of Gortynia, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Gortynia, Griechenland
Fläche 320 m²
$64,095
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lagadia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lagadia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Arkadia: Lagadia - 175 qm, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 1 …
$198,112
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LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus in Municipality of Gortynia, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Gortynia, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Arkadia: Tropaia 120 qm, Erdgeschoss, Baujahr: 1955 Hinterhof (Ga…
$50,111
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 205 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 205 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einem Abstellraum.…
$1,10M
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