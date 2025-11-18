Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages am Meer in Provinz Apokoronas, Griechenland

Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$410,337
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 2
Land zweistöckiges Haus mit Pool und Nahansicht Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Ges…
$387,159
Ferienhaus 8 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$514,444
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$328,820
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Landhaus mit Pool und Meerblick Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Gesamtfläche von 2.…
$328,820
Ferienhaus 8 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
$576,203
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
on the territory of the site with a total area of ​​2.468 sq.m. (24 acres) built 10 houses. …
$405,008
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Auf dem Gelände mit einer Gesamtfläche von 2.468 qm ( 24 Acres ) 10 Häuser wurden gebaut. Da…
$445,498
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Land zweistöckiges Haus mit Pool und Nahansicht Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Ges…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Provinz Apokoronas, Griechenland

