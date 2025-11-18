Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Provinz Apokoronas
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Garage

Cottages mit Garage in Provinz Apokoronas, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Kalives, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kalives, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Land zweistöckiges Haus mit Pool und Nahansicht Auf dem Gebiet des Geländes mit einer Ges…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Provinz Apokoronas, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen