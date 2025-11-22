Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Ampelokipi - Menemeni Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf: Ein renoviertes Studio mit 38 m², gelegen in der Kapetan Agra Straße 3 in Ampel…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen