  2. Griechenland
  3. Alonnisos Municipality
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Alonnisos Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Patitiri, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Patitiri, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Zwischen dem charmanten Hafen von Patitiri und dem malerischen alten Dorf Chora in Alonnisos…
$788,392
Immobilienangaben in Alonnisos Municipality, Griechenland

