Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Almyros Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Almyros Municipality, Griechenland

Municipal Unit of Pteleos
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Achillio, Griechenland
Villa 8 zimmer
Achillio, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Der Berg bietet einen herrl…
$2,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Almyros Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen