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Hotels in Agios Nikolaos, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 790 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 790 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 790 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Hotel mit einer Fläche von 790 qm in Lassithi auf Kreta an. Das H…
$3,54M
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Hotel 4 000 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zum Verkauf 3 * Hotel - 32 Zimmer, 50 km von der malerischen Stadt Metora. Erbaut unter Berg…
$2,24M
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