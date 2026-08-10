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Anlageimmobilien in Dessau-Roßlau, Deutschland

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Investition 1 450 m² in Dessau, Deutschland
Investition 1 450 m²
Dessau, Deutschland
Fläche 1 450 m²
Etagenzahl 4
4-stöckiges medizinisches Zentrum mit medizinischen Büros (Urologie, ENT, Gastroenterologe, …
$4,73M
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Investition 1 450 m² in Dessau, Deutschland
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Fläche 1 450 m²
Etagenzahl 4
4-stöckiges medizinisches Zentrum mit medizinischen Büros (urology, ENT, gastroenterologist,…
$4,76M
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