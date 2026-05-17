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Cottages in Telawi, Georgien

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Telawi, Georgien
Premium Premium
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Telawi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
TätigkeitDurchschnittliches Budget in GELAnmerkungHotel Tbilisi1 Zimmer 70 USD5 Zimmer koste…
$230,000
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
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Immobilienangaben in Telawi, Georgien

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