Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Tiflis, Georgien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Ihr persönliches Stadthaus in der Hauptstadt Georgiens + Aufenthaltsgenehmigung für 5 Jahre …
$350,000
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Tiflis, Georgien
Reihenhaus
Tiflis, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
Willkommen, das Projekt „Tsavkisi Park“ befindet sich im Naturschutzgebiet des Tsavkisi-Tals…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen