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Langfristige Miete von Restaurants in Tiflis, Georgien

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Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave in Tiflis, Georgien
Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave
Tiflis, Georgien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
200 qm Gewerbefläche zur Miete auf Mtatsminda, Rustaveli ave, im Erdgeschoss, mit Zwischenge…
$5,000
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