Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Terrasse

Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Tiflis, Georgien

;
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Tiflis, Georgien
TOP TOP
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 13/2
Exklusiv von It.Is Realty: Einzigartiges Duplex im Herzen von Saburtalo!Erleben Sie Premium-…
$285,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
It.Is Realty
Sprachen
English, Русский, עִברִית
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen