  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Tiflis, Georgien

gewerbeimmobilien
115
hotels
8
büros
35
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 210 m² in Tiflis, Georgien
Restaurant, Café 210 m²
Tiflis, Georgien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
$395,000
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Commercial space for sale in Tiflis, Georgien
Commercial space for sale
Tiflis, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Rustaveli 40 sq.M. Renovierter (mit intakten Vorrichtungen und Möbeln) Preis 700.000 Dollar.
$700,000
