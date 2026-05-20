Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Langfristige Vermietung
  4. Restaurant, Café

Langfristige Miete von Restaurants in Georgien

;
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave in Tiflis, Georgien
Commercial space for rent in Tbilisi, Rustaveli ave
Tiflis, Georgien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
200 qm Gewerbefläche zur Miete auf Mtatsminda, Rustaveli ave, im Erdgeschoss, mit Zwischenge…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen