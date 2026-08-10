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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Munizipalität Osurgeti, Georgien
Studio 1 zimmer
Munizipalität Osurgeti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 5/12
VR Shekvetili Forest Beach ist ein großer Premium-Resort-Komplex an der ersten Küste des Sch…
$98,300
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Immobilienangaben in Munizipalität Osurgeti, Georgien

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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