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Häuser in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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4 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in Osurgeti, Georgien
Haus 9 zimmer
Osurgeti, Georgien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Im Erdgeschoss: 3 Zimmer, Küche und Bad. Auf dem zweiten gibt es 6 Zimmer. Das Haus verfügt…
$57,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Shekvetili, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Shekvetili, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Ferienhaus zum Verkauf an der Küste, nur 300 Meter vom berühmten Strand mit magnetischem San…
$99,000
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Reihenhaus in Shekvetili, Georgien
Reihenhaus
Shekvetili, Georgien
Fläche 455 m²
Verkauf eines großen Stadthauses auf der ersten Linie des Meeres in Shekvetili 🏖️🏠📍 Standort…
$370,000
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Haus 6 zimmer in Osurgeti, Georgien
Haus 6 zimmer
Osurgeti, Georgien
Zimmer 6
Fläche 883 m²
Etagenzahl 2
Privathaus von 318 qm zum Verkauf in Ozurgeti, 4 Chokhatauri Street. Das Grundstück ist 565 …
$33,000
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