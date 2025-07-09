Wohnung in einem Neubau Archi Kikvidze

Lage in Nadzaladevi

Archi Kikvidze Der Park liegt ideal an der Z. Kikvidze Street im Herzen von Nadzaladevi, nur 2 Gehminuten von den U-Bahn-Stationen Gotsiridze und Didube entfernt. Der Komplex bietet einfachen Zugang zu Kikvidze Park, Tsereteli Avenue und Expo Georgia, die Bewohner im Zentrum der Stadt unter Beibehaltung einer ruhigen Umgebung.

Grüne Räume und Erholung

Der Komplex verfügt über einen üppigen 15.000 m2 grünen Innenhof, der für Erholung und aktives Wohnen konzipiert ist. Die Bewohner können Freizeitbereiche im Freien, Sportanlagen und spezielle Kinderspielplätze genießen und eine gesunde und lebendige Gemeinschaftsatmosphäre schaffen.

Moderne, energieeffiziente Bauweise

Erbaut mit umweltfreundlichen und energieeffizienten deutschen YTONG Blöcken, Archi Kikvidze Park hält stabile Innentemperaturen und reduziert die Energiekosten um 40%, sorgt für Komfort und geringere Versorgungskosten für Bewohner.

Konvenience and Amenities

Der Komplex umfasst auch Gewerberäume, eine Tiefgarage und durchdachte Gemeinschaftsräume. Alles ist fertig, um einen nahtlosen und komfortablen Lebensstil für das moderne Wohnen der Stadt zu bieten.