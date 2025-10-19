Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Mzcheta
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Munizipalität Mzcheta, Georgien

Haus 5 zimmer in Saguramo, Georgien
Haus 5 zimmer
Saguramo, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Etagenzahl 1
1-storied 340 sq.m. new-constructed private house for sale in Saguramo, 5 rooms (4 bedrooms …
$670,000
