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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Niederkartlien, Georgien

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3 immobilienobjekte total found
Commercial space for rent in Rustavi in Rustawi, Georgien
Commercial space for rent in Rustavi
Rustawi, Georgien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 152 m²
Etagenzahl 1
Commercial space for rent in Rustavi, Chkondideli settlement, Rcheulishvili street, 74 + bas…
$350
pro Monat
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Büro 290 m² in Zhiuli Shartava Avenue, Georgien
Büro 290 m²
Zhiuli Shartava Avenue, Georgien
Zimmer 7
Fläche 290 m²
Etagenzahl 6
$2,000
pro Monat
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Integrated Real Estate Services
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Büro 130 m² in Zhiuli Shartava Avenue, Georgien
Büro 130 m²
Zhiuli Shartava Avenue, Georgien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 7
$2,000
pro Monat
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