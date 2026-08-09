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Villen in Kobuleti, Georgien

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2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 6 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Villa 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Feriendorf Kobuleti Village, nur 100 Meter vom Meer und dem geräumigen …
$180,000
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