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Cottages in Kobuleti, Georgien

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Ferienhaus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf Haus 150 qm und ein separates Haus 100 qm im Hof.Gesamtfläche von Gebäuden mit Grund…
$183,000
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