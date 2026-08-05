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in Kobuleti, Georgien

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Residenz 47 m² in Kobuleti, Georgien
Residenz 47 m²
Kobuleti, Georgien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/32
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Residenz 83 m² in Kobuleti, Georgien
Residenz 83 m²
Kobuleti, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/32
$239,569
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Residenz 83 m² in Kobuleti, Georgien
Residenz 83 m²
Kobuleti, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/32
$271,524
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