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Ferienhäuser in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 3
Akhalsopeli - Der nächste Vorort von Batumi. In die Stadt ist 7 Minuten Fahrt. Die Häuser si…
$158,000
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Ferienhaus 5 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Merkmale des Objekts:Das Hotel liegt in den Vororten von Batumi, Akhauchpeli (auf der Autoba…
$279,600
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Immobilienangaben in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

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