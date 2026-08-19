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Hotels in Gurien, Georgien

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3 immobilienobjekte total found
Hotel in Ureki, Georgien
Hotel
Ureki, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Hotel zum Verkauf im Dorf Ureki 200 Meter vom einzigartigen Strand mit magnetischem Sand. Au…
$270,000
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Hotel 580 m² in Shekvetili, Georgien
Hotel 580 m²
Shekvetili, Georgien
Fläche 580 m²
Betriebshotelkomplex zum Verkauf in Shekvetili 🏨🌊📍 Lage: Shekvetili, am Meer📐 Gesamtfläche d…
$315,000
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Hotel 300 m² in Ureki, Georgien
Hotel 300 m²
Ureki, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf zweistöckiges Hotel im Dorf Ureki, in der Nähe des Strandes. Das Hotel verfügt ü…
$300,000
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