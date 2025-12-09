Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Reihenhaus mit Garten kaufen in Batumi, Georgien

4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
$697,500
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
$102,500
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen dreistöckige Hotel-Stadthäuser auf der Bergpiste, die eine Premium-Ve…
$789,750
Eine Anfrage stellen
