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Villen in Nizza, Frankreich

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Roquebrune Cap Martin
3
14 immobilienobjekte total found
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Die herausragende Villa an der First Coast Line der Azure Coast ist der neue Standard von Ul…
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Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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Villa 12 zimmer in Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Villa 12 zimmer
Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Zimmer 12
Fläche 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse moderne Villa in idealer Lage in der prestigeträchtigen Viertel Mont Boron in der …
$7,24M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 6
Etagenzahl 2
Picturesque villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat  with a spacious living room and 6 bedrooms in a …
$8,11M
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und Blick auf grüne Hügel. Provencal Haus …
$2,85M
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Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Villa 5 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 5 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Two-level villa with  large plot, swimming pool and sea views in a prestigious area of ​​vil…
$18,39M
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Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Villa 8 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 8 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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Immobilienangaben in Nizza, Frankreich

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