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Villen in Saint Raphael, Frankreich

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
| Home
$915,586
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Villa 6 zimmer in Saint Raphael, Frankreich
Villa 6 zimmer
Saint Raphael, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 4
$845,871
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 4
| Home
$778,480
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 4
| Home
$844,709
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 4
| Home
$823,795
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