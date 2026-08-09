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36 immobilienobjekte total found
Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 104 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$325,335
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Villa in Collioure, Frankreich
Villa
Collioure, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
| Home
$993,434
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$335,792
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$417,126
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$348,573
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Villa in Toulouse, Frankreich
Villa
Toulouse, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 124 m²
Das Wohngebiet liegt südöstlich von Toulouse und in der Nähe von Alaluf Park, besteht aus 17…
$807,528
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$335,792
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$290,478
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Villa 6 zimmer in Tarbes, Frankreich
Villa 6 zimmer
Tarbes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 265 m²
Preis auf Anfrage
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$296,287
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Villa in Collioure, Frankreich
Villa
Collioure, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
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$917,910
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$400,859
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Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$319,526
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$296,287
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 104 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$319,526
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$339,278
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 104 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$319,526
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Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$319,526
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$290,478
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Villa in Toulouse, Frankreich
Villa
Toulouse, Frankreich
Fläche 81 m²
Der Wohnbereich besteht aus nur 19 Wohnungen, davon 4 zu geregelten Preisen, auf 2 Etagen. D…
$405,507
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Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$319,526
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$255,620
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$345,088
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Villa in Pont de Peyre, Frankreich
Villa
Pont de Peyre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohnraum in Pont-l'Abba, an der südöstlichen Spitze von Finister, …
$255,620
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Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$319,526
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Villa in Saint Pastous, Frankreich
Villa
Saint Pastous, Frankreich
Fläche 90 m²
20 Minuten von Argelès Gazost entfernt, auf den Höhen eines Dorfes, 90 m² große Scheune auf …
Preis auf Anfrage
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$383,431
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$324,173
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Villa in Marseillan, Frankreich
Villa
Marseillan, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnraum neuer Wohnungen und Villen. Zwischen Tradition u…
$335,792
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Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$307,906
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