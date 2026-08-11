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Villen in Draguignan, Frankreich

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Cogolin
11
Frejus
10
Saint Raphael
7
31 immobilienobjekt total found
Villa in Saint Tropez, Frankreich
Villa
Saint Tropez, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Architekturvilla im provenzalischen Stil mit Panoramablick auf das Meer - geschlossen Domain…
$4,16M
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
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$915,586
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$687,851
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Villa 6 zimmer in Saint Raphael, Frankreich
Villa 6 zimmer
Saint Raphael, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa in Saint Tropez, Frankreich
Villa
Saint Tropez, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Verkauf eines 36 Hektar großen Jagdreviers auf den Hügeln in der Nähe von Saint-Tropez (40 k…
$1,42M
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 4
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$845,871
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
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$447,336
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$691,337
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$431,069
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Villa in Saint Tropez, Frankreich
Villa
Saint Tropez, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
Eigentum 2 Ga befindet sich im Herzen einer ruhigen Ecke der Natur und grenzt an einen klein…
$1,77M
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
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$670,423
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$680,880
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
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$575,146
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 4
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$823,795
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
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$694,823
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$539,127
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
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$583,279
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$431,069
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 4
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$844,709
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 4
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$778,480
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$431,069
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
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$575,146
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$577,470
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$561,203
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Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Elite Villa mit Panoramablick auf die Umgebung und das Meer, eine Fläche von 800 qm, auf den…
$6,46M
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
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$589,089
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$550,746
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
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$435,717
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
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$428,745
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Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
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$561,203
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Immobilienangaben in Draguignan, Frankreich

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