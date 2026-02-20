Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
Zeig mehr
3 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Eine Anfrage stellen
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit Pool im Domaine Mougins.  Zimmer: 5 - Wohnfläche: 171 m². Grundstücksfläche…
$2,49M
Eine Anfrage stellen
