Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
Zeig mehr
7 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 10 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NIZZA – Mont Boron Sehr schöne, moderne Villa, Baujahr 2014, ca. 250 m² groß, auf einem 1700…
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Aspremont, Frankreich
Haus 4 zimmer
Aspremont, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und die grünen Hügel. Provenzalisches Haus…
$2,85M
Eine Anfrage stellen
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Provence-Alpes-Côte d'Azur

villen

Immobilienangaben in Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen