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Häuser mit Terrasse in Nizza, Frankreich

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Roquebrune Cap Martin
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5 immobilienobjekte total found
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Unique house with panoramic sea view and view of the green hills. Provencal house of 180m² i…
$2,85M
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Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Haus 6 zimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Haus 6 zimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 5
An den Toren von Monaco bieten wir Ihnen an, in diesem großartigen modernen Haus zu leben. …
$3,25M
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Eigenschaftstypen in Nizza

villen

Immobilienangaben in Nizza, Frankreich

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