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Häuser mit Garage in Nizza, Frankreich

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Roquebrune Cap Martin
6
6 immobilienobjekte total found
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Unique house with panoramic sea view and view of the green hills. Provencal house of 180m² i…
$2,85M
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Haus 10 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 10 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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AdriastarAdriastar
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Haus 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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Haus 4 zimmer in Aspremont, Frankreich
Haus 4 zimmer
Aspremont, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

Eigenschaftstypen in Nizza

villen

Immobilienangaben in Nizza, Frankreich

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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