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Haus mit Garten kaufen in Nizza, Frankreich

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Roquebrune Cap Martin
6
1 immobilienobjekt total found
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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Eigenschaftstypen in Nizza

villen

Immobilienangaben in Nizza, Frankreich

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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Luxuriös
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