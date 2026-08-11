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Wohnimmobilien in Île-de-France, Frankreich

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Meaux
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Cergy
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Pontoise
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85 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Prestigious Apartments - Golden Triangle, ParisEin seltenes und vertrauliches AngebotIm Herz…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
✨ Moderne Wohnung in Paris - Komfort und Funktionalität in einem Raum💶 Preis: 479.000 €📐 Flä…
$556,646
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Haus 30 zimmer in Chemin de Bluche, Frankreich
Haus 30 zimmer
Chemin de Bluche, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 7 000 m²
Das Millemont Castle ist ein Meisterwerk der französischen Geschichte 45 Minuten von Paris e…
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Schloss 25 zimmer in Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Schloss 25 zimmer
Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 600 m²
Selten! Schloss 65 km von Paris in außergewöhnlichem ZustandDie majestätische Burg von 1.200…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Außergewöhnliche Wohnung mit Panoramablick auf die Seine und den EiffelturmIn einer der pres…
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Villa in Paris, Frankreich
Villa
Paris, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Paris XVI. – Villa MontmorenceEine außergewöhnliche Anlage in Pariss bester und angesehener …
$32,96M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Ultrapremium Adresse - Paris 16. ArrondissementLa Muette • OCDE • TrocadéroIn einer der pres…
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Herrenhaus 12 zimmer in Versailles, Frankreich
Herrenhaus 12 zimmer
Versailles, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in der renommierten Stadt (78430), nur 20 Minuten…
$2,10M
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Hotel Invest
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Schloss 27 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 27 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 27
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 2 000 m²
Das Schloss der Epoche von Louis XV in perfektem Zustand - nur 45 km von ParisNur 50 km südö…
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Herrenhaus 25 zimmer in Paris, Frankreich
Herrenhaus 25 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 900 m²
Ein wahres Meisterwerk der Belle Epoque-Ära, dieses prächtige Herrenhaus, versteckt in den g…
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Wohnung 4 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
🏙️ Elegante Wohnung mit Blick auf den Park im Herzen von Paris💶 Kosten: 1,130.000 €📐 Fläche:…
$1,31M
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Wohnung 3 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3
Wohnung in Paris mit dem Charakter der Altstadt19. Arrondissement | Canal de l'Ourcq - Parc …
$697,086
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Haus in Place du Trocadero, Frankreich
Haus
Place du Trocadero, Frankreich
Fläche 4 901 m²
Etagenzahl 6
Premium-Eigentum - Paris, 16. Arrondissement (Muett/Trocadero Bezirk)ANHANG Zusammenfassung …
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Wohnung 2 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/6
Paris 17. Arrondissement - Wagram / Pereire - Paris zu Ihren FüßenSeltenes Angebot auf dem M…
$493,262
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Wohnung 3 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Wohnen in Paris 16 - Prestige und Komfort jeden Tag 🇫🇷📍 Paris 16 (Auteuil) Bezirk🏡 3 Zimmer …
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Schloss 14 zimmer in Les Ulis, Frankreich
Schloss 14 zimmer
Les Ulis, Frankreich
Zimmer 14
Etagenzahl 3
Das Schloss der Schönheit schläft in einen Spiegelsee.Vielleicht eine der eindrucksvollsten …
$15,07M
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Wohnung 1 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 1 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 1
Fläche 19 m²
Investitionswohnung unter Airbnb – Pantin (bei Paris und U-Bahn)Preis: 140.000 €Lage: Pantin…
$164,035
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Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 23 m²
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$106,082
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$194,620
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Wohnung 4 zimmer in Bry sur Marne, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Bry sur Marne, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Ile-de-France, Frankreich
$621,857
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 99 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$394,082
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Schloss 9 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 9 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 9
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Ein Schloss aus dem frühen 19. Jahrhundert mit beheiztem Pool, 80 km von Paris entfernt. 9 Z…
$2,23M
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Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$81,682
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$159,763
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$214,954
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Wohnung 3 zimmer in Neuilly sur Seine, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Neuilly sur Seine, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, Frankreich
$1,23M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$185,906
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Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$88,770
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$192,683
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$158,795
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