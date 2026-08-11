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Wohnungen in Île-de-France, Frankreich

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Paris
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68 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Prestigious Apartments - Golden Triangle, ParisEin seltenes und vertrauliches AngebotIm Herz…
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Wohnung 2 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
✨ Moderne Wohnung in Paris - Komfort und Funktionalität in einem Raum💶 Preis: 479.000 €📐 Flä…
$556,646
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Außergewöhnliche Wohnung mit Panoramablick auf die Seine und den EiffelturmIn einer der pres…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Ultrapremium Adresse - Paris 16. ArrondissementLa Muette • OCDE • TrocadéroIn einer der pres…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
🏙️ Elegante Wohnung mit Blick auf den Park im Herzen von Paris💶 Kosten: 1,130.000 €📐 Fläche:…
$1,31M
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Wohnung 3 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3
Wohnung in Paris mit dem Charakter der Altstadt19. Arrondissement | Canal de l'Ourcq - Parc …
$697,086
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Wohnung 2 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/6
Paris 17. Arrondissement - Wagram / Pereire - Paris zu Ihren FüßenSeltenes Angebot auf dem M…
$493,262
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Wohnung 3 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Wohnen in Paris 16 - Prestige und Komfort jeden Tag 🇫🇷📍 Paris 16 (Auteuil) Bezirk🏡 3 Zimmer …
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Wohnung 1 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 1 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 1
Fläche 19 m²
Investitionswohnung unter Airbnb – Pantin (bei Paris und U-Bahn)Preis: 140.000 €Lage: Pantin…
$164,035
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Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 23 m²
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$106,082
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$194,620
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Wohnung 4 zimmer in Bry sur Marne, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Bry sur Marne, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Ile-de-France, Frankreich
$621,857
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 99 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$394,082
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$81,682
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$159,763
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$214,954
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Wohnung 3 zimmer in Neuilly sur Seine, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Neuilly sur Seine, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, Frankreich
$1,23M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$185,906
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Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 1
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$88,770
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$192,683
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$158,795
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$237,224
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$86,795
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Studio 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 3
Beschreibung des Managers. Das Tochterunternehmen ist seit über 20 Jahren im privaten Wohnun…
$96,439
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
6 Capitainerie de Port Cergy, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Im Herzen des Universitätsviertels von La Bastide befindet sich der Studentenwohnbereich nur…
$79,475
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Wohnung 2 zimmer in Le Plessis Robinson, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Le Plessis Robinson, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Hauts-de-Seine, Ile-de-France, Frankreich
$378,663
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$154,921
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Wohnung 2 zimmer in Rueil Malmaison, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Rueil Malmaison, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Rueil-Malmaison, Ile-de-France, Frankreich
$354,737
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$264,335
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
30 Distillerie dIsle de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$176,224
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Eigenschaftstypen in Île-de-France

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1 Zimmer
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3 Zimmer
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Immobilienangaben in Île-de-France, Frankreich

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