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Wohnimmobilien in Arrondissement of Nanterre, Frankreich

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wohnungen
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in 24, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
24, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/6
Arboréal Rue Jules Massenet, RUEIL-MALMAISON (92500) FRANKREICH4 verfügbare Lose2 bis 3 Zimm…
$463,572
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Wohnung 2 zimmer in Rueil Malmaison, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Rueil Malmaison, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Rueil-Malmaison, Ile-de-France, Frankreich
$354,737
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Wohnung 3 zimmer in Neuilly sur Seine, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Neuilly sur Seine, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, Frankreich
$1,23M
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Wohnung 4 zimmer in Puteaux, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Puteaux, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 77 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Puteaux, Ile-de-France, Frankreich
$809,341
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Wohnung 3 zimmer in Garches, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Garches, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Garches, Ile-de-France, Frankreich
$591,922
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Immobilienangaben in Arrondissement of Nanterre, Frankreich

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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