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Wohnimmobilien in Paris, Frankreich

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18 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Außergewöhnliche Wohnung mit Panoramablick auf die Seine und den EiffelturmIn einer der pres…
Preis auf Anfrage
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Villa in Paris, Frankreich
Villa
Paris, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Paris XVI. – Villa MontmorenceEine außergewöhnliche Anlage in Pariss bester und angesehener …
$32,96M
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Schloss 27 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 27 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 27
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 2 000 m²
Das Schloss der Epoche von Louis XV in perfektem Zustand - nur 45 km von ParisNur 50 km südö…
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Wohnung 1 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 1 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 1
Fläche 19 m²
Investitionswohnung unter Airbnb – Pantin (bei Paris und U-Bahn)Preis: 140.000 €Lage: Pantin…
$164,035
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Wohnung 2 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/6
Paris 17. Arrondissement - Wagram / Pereire - Paris zu Ihren FüßenSeltenes Angebot auf dem M…
$493,262
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Haus in Place du Trocadero, Frankreich
Haus
Place du Trocadero, Frankreich
Fläche 4 901 m²
Etagenzahl 6
Premium-Eigentum - Paris, 16. Arrondissement (Muett/Trocadero Bezirk)ANHANG Zusammenfassung …
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Wohnung 4 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
🏙️ Elegante Wohnung mit Blick auf den Park im Herzen von Paris💶 Kosten: 1,130.000 €📐 Fläche:…
$1,31M
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Wohnung 2 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
✨ Moderne Wohnung in Paris - Komfort und Funktionalität in einem Raum💶 Preis: 479.000 €📐 Flä…
$556,646
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Wohnung 3 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Wohnen in Paris 16 - Prestige und Komfort jeden Tag 🇫🇷📍 Paris 16 (Auteuil) Bezirk🏡 3 Zimmer …
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Ultrapremium Adresse - Paris 16. ArrondissementLa Muette • OCDE • TrocadéroIn einer der pres…
Preis auf Anfrage
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Herrenhaus 25 zimmer in Paris, Frankreich
Herrenhaus 25 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 900 m²
Ein wahres Meisterwerk der Belle Epoque-Ära, dieses prächtige Herrenhaus, versteckt in den g…
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Prestigious Apartments - Golden Triangle, ParisEin seltenes und vertrauliches AngebotIm Herz…
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Wohnung 3 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3
Wohnung in Paris mit dem Charakter der Altstadt19. Arrondissement | Canal de l'Ourcq - Parc …
$697,086
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Schloss 30 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 30 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Fläche 1 000 m²
Schloss RambuyeSchloss 30 Zimmer 10 Schlafzimmer 1000 m2Dieses Schloss, nur fünfzig Kilomete…
$16,60M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Das Schloss ist von einer herrlichen Landschaft, wunderschönen Gärten und Wäldern umgeben. D…
$2,60M
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Аталанта
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Schloss 5 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Schloss 5 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Elegantes Anwesen in der Nähe von Paris (45 min). 20 Minuten zum internationalen Flughafen C…
$3,95M
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Studio 1 Schlafzimmer in Rue Cino Del Duca, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Rue Cino Del Duca, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Studio im 17. Arrondissement von Port Mayo, Louise Michel und Port de Champerre.Ein atembera…
$395,050
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Schloss 9 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 9 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 9
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Ein Schloss aus dem frühen 19. Jahrhundert mit beheiztem Pool, 80 km von Paris entfernt. 9 Z…
$2,23M
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Immobilienangaben in Paris, Frankreich

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