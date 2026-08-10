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Wohnungen in Auvergne-Rhone-Alpen, Frankreich

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Lyon
491
Annecy
400
Clermont Ferrand
363
Grenoble
212
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2 312 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Verpilliere, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Verpilliere, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Der Wohnbereich liegt in der Nähe aller Annehmlichkeiten (Shops, Apotheken, Restaurants usw.…
$297,449
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$198,493
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Corbas, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Corbas, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$327,891
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chambery, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chambery, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 55 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$353,221
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$245,362
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bron, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bron, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$253,297
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$257,793
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$448,962
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$565,154
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$354,151
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$372,393
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$391,564
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rumilly, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rumilly, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$291,446
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grenoble, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grenoble, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
13 Minuten vom Stadtzentrum mit dem Auto oder dem Fahrrad auf einer grünen Straße, dieser ne…
$257,944
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cognin, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cognin, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$267,240
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chambery, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chambery, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$286,992
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 76 m²
Stockwerk 4
Nehmen Sie an der Schaffung von Wohnungen im Zentrum von Annecy. Dies ist ein außergewöhnlic…
$669,261
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Der Wohnbereich ist aufgrund seiner Geschichte und großen Fassaden beliebt. Das Hotel liegt …
$309,301
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sciez, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sciez, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$282,891
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Studio 1 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4
| Studio
$81,915
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$277,116
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$246,433
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Nicolas, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Nicolas, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Außergewöhnliches Angebot zu investieren: Rabatt 2000 Euro - 1 Zimmer. Adresse zur Auswahl, …
$249,857
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rumilly, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rumilly, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$296,287
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$364,840
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 4
In Lyon 3, 10 Minuten von Par-Dieu, findet ein neues Programm statt. Wir bieten 34 Apartment…
$483,355
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$257,349
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$242,334
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$300,160
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$161,700
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Eigenschaftstypen in Auvergne-Rhone-Alpen

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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