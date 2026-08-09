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Wohnimmobilien in Vienne, Frankreich

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93 immobilienobjekte total found
Schloss in Chatellerault, Frankreich
Schloss
Chatellerault, Frankreich
Schönes Schloss aus dem 19. Jahrhundert, 5 Schlafzimmer und Badezimmer, umgeben von einem gr…
$1,28M
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Schloss 26 zimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 26 zimmer
Poitiers, Frankreich
Zimmer 26
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Eine außergewöhnliche Burg aus dem späten XIX Jahrhundert im Herzen von Poitou, die sich dur…
$2,93M
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Schloss 30 zimmer in , Frankreich
Schloss 30 zimmer
, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Ein seltenes Angebot auf dem Markt der renommierten Immobilien in Frankreich ist eine vollst…
$2,11M
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$248,010
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Schloss 10 Schlafzimmer in Anjou, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Anjou, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Schloss aus dem XIX Jahrhundert zum Verkauf in AnjouIn einer malerischen und ruhigen Gegend,…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
| Ferienwohnungen
$296,287
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 96 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$314,297
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
| Ferienwohnungen
$335,792
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$296,868
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pont Eveque, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pont Eveque, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie neue Unterkünfte im Herzen von Pont Evec, in einer ruhigen und Wohngegend: Clo…
$231,220
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$277,116
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 93 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$308,487
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 93 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$284,087
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 108 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$440,364
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pont Eveque, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pont Eveque, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 76 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie neue Unterkünfte im Herzen von Pont Evec, in einer ruhigen und Wohngegend: Clo…
$300,459
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Schloss 10 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 700 m²
Etagenzahl 2
Elegantes Schloss aus dem XVIII. Jahrhundert in guter Wohnlage, 27 km von Poitiers (Flughafe…
$2,14M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
| Ferienwohnungen
$323,011
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$224,249
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$304,421
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$302,097
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pont Eveque, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pont Eveque, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie neue Unterkünfte im Herzen von Pont Evec, in einer ruhigen und Wohngegend: Clo…
$255,597
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
| Ferienwohnungen
$304,421
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$187,237
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 92 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$297,449
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$212,630
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$258,396
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 92 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$292,802
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pont Eveque, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pont Eveque, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie neue Unterkünfte im Herzen von Pont Evec, in einer ruhigen und Wohngegend: Clo…
$305,060
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pont Eveque, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pont Eveque, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
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$255,539
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$341,602
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