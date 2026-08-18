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Wohnimmobilien in Gex, Frankreich

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22 immobilienobjekte total found
Schloss 8 Schlafzimmer in 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schlafräume 8
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Eine einzigartige Burg 10 km vom Zentrum von Genf auf der französischen Seite, 3 km zum Lema…
$14,93M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diesen komplett neuen privilegierten Ort, der in Ornex liegt, nur wenige Kilom…
$597,803
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 2
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$611,746
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 2
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$414,802
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
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$468,250
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
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$404,345
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
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$356,126
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
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$490,907
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
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$661,127
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
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$515,308
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
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$653,575
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
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$313,716
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 1
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$504,269
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
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$759,309
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
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$497,298
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
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$449,660
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
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$654,737
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
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$345,669
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
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$532,155
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
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$391,564
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
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$512,403
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ornex, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ornex, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
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$485,679
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