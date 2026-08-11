Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Bonneville
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bonneville, Frankreich

;
Passy
63
Cluses
10
74 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$354,151
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$372,393
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 88 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$494,742
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Cluses, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cluses, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
| Ferienwohnungen
$267,240
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$346,830
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$282,344
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$298,379
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$366,002
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$481,380
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$274,211
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$329,983
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$299,773
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$269,563
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$367,513
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$292,569
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$338,116
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$297,449
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$309,998
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$322,779
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$353,221
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Cluses, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cluses, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$283,700
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$352,640
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$271,887
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$300,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$304,188
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$288,154
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 102 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$582,117
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$344,507
Eine Anfrage stellen
Villa in Passy, Frankreich
Villa
Passy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 106 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$697,147
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Cluses, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cluses, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
Zwischen Annemass und Chamonix gelegen, bringt die Stadt Clouse viele attraktive Unternehmen…
$284,320
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Bonneville

wohnungen

Immobilienangaben in Bonneville, Frankreich

mit Garage
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen