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Wohnungen in Grand Est, Frankreich

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Straßburg
567
Hayingen
157
Diedenhofen
157
Troyes
125
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1 142 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$157,555
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 5
Straßburg, mit seiner atemberaubenden Kathedrale wie Spitze geschnitzt, gilt als eine der sc…
$817,056
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
| Ferienwohnungen
$331,145
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 78 m²
Stockwerk 3
Das Wohngebiet, das sich im Stadtteil Kronenburg von Straßburg befindet, bietet drei Arten v…
$331,992
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hayingen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hayingen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 29 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$363,097
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hayingen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hayingen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$439,783
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Troyes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Troyes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$390,054
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$139,429
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hayingen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hayingen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 20 m²
| Ferienwohnungen
$265,845
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hayingen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hayingen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$441,642
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thann, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thann, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
NA | Апартаменты
$189,392
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$138,035
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3
Straßburg, mit seiner atemberaubenden Kathedrale wie Spitze geschnitzt, gilt als eine der sc…
$683,320
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 4
Ihre exklusive Adresse in Straßburg. Kommen Sie und entdecken Sie Ihre neue Adresse, ein Tei…
$428,397
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kingersheim, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kingersheim, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Eine kleine Stadt am Stadtrand von Mulhouse, bietet Kingersheim alle Annehmlichkeiten einer …
$231,220
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Das Wohngebiet, das sich im Stadtteil Kronenburg von Straßburg befindet, bietet drei Arten v…
$314,878
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$744,901
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Troyes, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Troyes, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$684,017
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Laval, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Laval, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$164,410
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$153,372
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Metz, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Metz, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$199,733
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Studio 1 Schlafzimmer in Metz, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Metz, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4
| Studio
$144,774
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$434,555
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 1
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$138,035
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mittelhausbergen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mittelhausbergen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Im Herzen des Dorfes und einen Steinwurf vom Europäischen Wirtschaftsraum entfernt. Wir präs…
$224,636
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie in einer Vorschau unsere neue Adresse in Straßburg, ein menschliches Wohnraum …
$403,183
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hayingen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hayingen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$549,352
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Straßburg, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Straßburg, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
| Ferienwohnungen
$779,759
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$206,820
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Troyes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Troyes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$379,829
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Eigenschaftstypen in Grand Est

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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