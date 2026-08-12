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Wohnungen in Lille, Frankreich

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Roubaix
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Tourcoing
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Croix
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Loos
15
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610 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Croix, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Croix, Frankreich
Schlafräume 4
Stockwerk 2
Weniger als 10 km nordöstlich von Lille, entdecken Sie unsere neue Wohnfläche in Croix, umge…
$824,957
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rue de Creil, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$207,982
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$284,668
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$198,493
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rue de Creil, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 4
$170,801
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$140,397
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$266,659
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Loos, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Loos, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$97,601
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 3
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$207,982
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 3
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$206,820
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rue de Creil, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$161,506
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$207,982
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$100,780
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$261,430
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
Stockwerk 4
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$326,497
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lille, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lille, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Der Wohnbereich befindet sich in einem Bereich mit einem privilegierten Fahrzeug und Grünflä…
$252,135
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$97,345
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$248,184
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$268,401
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1
$95,055
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
| Ferienwohnungen
$237,224
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$96,199
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Roubaix, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Roubaix, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$97,345
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
$261,430
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Croix, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Croix, Frankreich
Schlafräume 3
Weniger als 10 km nordöstlich von Lille, entdecken Sie unsere neue Wohnfläche in Croix, umge…
$540,289
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$247,874
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Place dAmiens, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Place dAmiens, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Der Wohnbereich bietet 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Zimmer mit einem Parkplatz und einem privaten …
$211,468
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lille, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lille, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
Der Wohnbereich befindet sich in einem Bereich mit einem privilegierten Fahrzeug und Grünflä…
$297,217
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tourcoing, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tourcoing, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Die berühmte Perle der Architektur und des Dekors, die seit Generationen Innenräume dekorier…
$416,545
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rue de France, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rue de France, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$416,603
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Eigenschaftstypen in Lille

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3 Zimmer
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