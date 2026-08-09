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Wohnungen in Antibes, Frankreich

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1 Zimmer
9
2 Zimmer
42
3 Zimmer
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4 Zimmer
9
96 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$217,858
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Wohnung 2 zimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Antibes, Côte d'Azur, Frankreich
$293,434
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$439,202
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Penthouse 3 zimmer in Antibes, Frankreich
Penthouse 3 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 7/7
Uraufführung der außergewöhnlichen neuen Residenz in Juan-les-Pins, die im Jahr 2027 abgesch…
$1,62M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
Eine beliebte Stadt an der Cote d'Azur, im Zentrum eines großen Arbeitsschutzgebietes. Der H…
$332,307
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Neubau in AntibesNeues Bauprogramm in Antibes.Wohnanlage in Antibes, mit einem Swimmingpool,…
$453,145
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
2-Zimmer-Wohnung befindet sich in der malerischen Gegend von João-les-Pins in Antibes, bekan…
$428,745
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Wohnung 3 zimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Antibes, Côte d'Azur, Frankreich
$507,138
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 129 m²
Stockwerk 7
| Ferienwohnungen
$1,19M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$367,939
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$256,588
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
In Antibes wird ein neues Bauprogramm vorgestellt, das einen modernen Wohnkomplex bietet, de…
$284,668
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$261,430
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$1,12M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$240,129
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 1 Le Vieil Antibes, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
1 Le Vieil Antibes, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/4
Antibes, 400 Meter vom Strand entfernt.Die neue Residenz in Antibes, nur wenige Minuten vom …
$399,697
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$360,192
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$708,766
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$433,393
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$242,064
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Entdecken Sie diese herrliche 2-Zimmer-Wohnung von 43 m2. Die Wohnung befindet sich in einer…
$371,812
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 81 m²
Stockwerk 2
Eine beliebte Stadt an der Cote d'Azur, im Zentrum eines großen Arbeitsschutzgebietes. Der H…
$388,078
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Wohnung 4 zimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Stockwerk 4/7
Sensationelle neue Residenz in Antibes-Juan-Les-Pins, nur wenige Schritte von wunderschönen …
$1,03M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$256,782
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
Eine beliebte Stadt an der Cote d'Azur, im Zentrum eines großen Arbeitsschutzgebietes. Der H…
$343,926
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$256,588
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 6
3-Zimmer-Wohnung in João-les-Pins zu verkaufen!Lage: 82 m2, 6. Stock, Konferenzzentrum und M…
$639,051
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
Eine beliebte Stadt an der Cote d'Azur, im Zentrum eines großen Arbeitsschutzgebietes. Der H…
$331,145
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Eine beliebte Stadt an der Cote d'Azur, im Zentrum eines großen Arbeitsschutzgebietes. Der H…
$307,906
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